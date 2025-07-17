В сквере нижегородского ДК имени Орджоникидзе начнет работать фонтан

В Московском районе Нижнем Новгороде 17 июля прошел пробный пуск нового фонтана в сквере у ДК им. Серго Орджоникидзе. На установку фонтана в рамках благоустройства сквера из бюджета города выделили 12,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Сейчас специалисты проверяют работу светового оборудования, форсунок, расположенных внутри чаши фонтана, саму чашу и покрытие фонтана. Новый фонтан имеет классическую круглую форму диаметром девять метров, его струи будут достигать четырех метров.

В фонтане установлен 51 светодиод, одна центральная пенная насадка и 48 моноструевых. По работе водяной картины создано восемь программ, которые будут сменяться каждые полторы минуты.

Фонтан восстановили спустя несколько десятилетий простоя: «На объекте вновь смонтированы системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Заменено полностью все электрооборудование, установлено насосное оборудование, форсунки, сделано световое оформление, установлена новая чаша»,— рассказал первый замглавы администрации Московского района Олег Сокуров.

Анастасия Титова