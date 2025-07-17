Американский политолог проследил изменение позиции Трампа по отношению к России

Эксперт в международной политике Тед Карпентер написал колонку для журнала The American Conservative, издаваемым Американским институтом идей, об изменении позиции президента США Дональда Трампа по отношению к России. Свои выводы он сделал, основываясь на публичных заявлениях американского президента.

«В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом»,— пишет господин Карпентер.

«Отношение Трампа к Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому претерпело столь же радикальные изменения. В первые недели своего второго срока Трамп, похоже, осознал, что улучшение отношений Вашингтона с Москвой должно стать первоочередной задачей, а украинский конфликт — главным препятствием на пути к достижению этой цели»,— продолжает господин Карпентер.

Изначально, отмечает он, заявления Дональда Трампа в отношении Владимира Путина была примирительного характера. В то же время господин Трамп, «похоже, считал Зеленского высокомерным, неблагодарным клиентом США и НАТО». Однако потом позиция президента США изменилась. «Он стал все более критически относиться к Путину, теперь видя в нем, а не в Зеленском, главное препятствие к мирному соглашению»,— отмечает аналитик.

В конце колонки он приходит к выводу, что «ни условия на поле боя, ни экономические трудности не могут заставить Москву принять продиктованную капитуляцию». «Тем не менее, именно этого продолжают требовать Украина и ее натовские спонсоры. И именно этого подхода, похоже, придерживается администрация Трампа»,— написал политолог.

Тед Карпентер — старший научный сотрудник Института Рэндольфа Борна и старший научный сотрудник Либертарианского института. Около 40 лет он работал в Институте Катона. Автор более 13 книг, свыше 1,2 тыс. статей по международным отношениям.