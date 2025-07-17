Бывший руководитель отбился от убытков

Арбитражный суд Челябинской области отказал совладельцу строительной компании «Челябинскгражданстрой» Вячеславу Брюхину во взыскании убытков в сумме 264,4 млн руб. с бывшего гендиректора организации Анатолия Мазура. По мнению акционера, руководитель не требовал с подрядчиков компенсации за некачественную работу при строительстве жилых домов, в результате застройщик за свой счет возмещал ущерб дольщикам. Ранее суд в рамках другого дела взыскал те же 264 млн руб. убытков с самого Вячеслава Брюхина, но он добился отмены решения. Суды апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу, что иск был обусловлен не реальной защитой интересов компании, а многолетним корпоративным конфликтом между двумя группами акционеров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее убытки в 264 млн рублей ЧГС предъявил самому Вячеславу Брюхину

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Ранее убытки в 264 млн рублей ЧГС предъявил самому Вячеславу Брюхину

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве ОАО «Строительная компания “Челябинскгражданстрой”» (СК «ЧГС») Арбитражный суд Челябинской области отказал во взыскании в пользу должника убытков в размере 264,4 млн руб. с бывшего генерального директора Анатолия Мазура. Заявление о возмещении ущерба направил основной акционер организации Вячеслав Брюхин. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, совладелец СК «Челябинскгражданстрой» в обоснование заявления указал, что убытки компании, которая в качестве заказчика-застройщика занималась возведением многоквартирных домов, образовались в 2019–2022 годах. Тогда купившие квартиры люди массово подавали иски и добивались взыскания с ОАО расходов на устранение строительных недостатков либо соразмерного снижения цены договора долевого участия. Было установлено, что готовое жилье не соответствует установленным техническим и строительным нормам и правилам из-за ненадлежащего исполнения подрядчиками ЧГС взятых на себя обязательств.

«Генеральным директором Анатолием Мазуром на протяжении всего срока полномочий единоличного исполнительного органа ОАО не предпринимались действия, направленные на взыскание ущерба с подрядчиков, некачественно исполнивших условия договоров подряда, в связи с чем общество понесло многомиллионные убытки, выплаченные в пользу участников долевого строительства и покупателей квартир»,— говорится в материалах дела.

Кроме выплаченных собственникам квартир средств, по мнению Вячеслава Брюхина, Анатолий Мазур должен был возместить сумму убытков, «во взыскании которой с подрядных организаций в порядке регресса было отказано».

Анатолий Мазур был генеральным директором организации с конца апреля 2021-го до октября 2024 года. Предъявленные требования о возмещении убытков он не признал.

Суд также не нашел оснований для удовлетворения иска совладельца компании. «Заявителем не представлено доказательств причинения вреда, а в материалах дела отсутствуют документы подтверждающие, что убытки возникли в результате бездействия ответчика в период, когда ответчик был назначен на должность руководителя СК “ЧГС”»,— говорится в решении.

Суд указал, что вменяемые бывшему руководителю убытки, выплаченные в пользу дольщиков и покупателей квартир, возникли в период, когда генеральным директором компании являлся Вячеслав Брюхин.

Также суд отклонил довод о том, что ответчик не предпринимал меры по взысканию ущерба с подрядчиков. Так, в период руководства Анатолия Мазура ЧГС направил в суд около десятка исков к подрядным организациям.

Строительная компания «Челябинскгражданстрой» занималась возведением жилых домов в микрорайонах «Шагол» и «Парковый» в Курчатовском районе Челябинска, «Яблочный» в Тракторозаводском, «Славино» в Сосновском районе Челябинской области. В 2023 году управление Следственного комитета России по Челябинской области проводило проверку по обращению собственников квартир ЖК «Парковый», которые жаловались на трещины в стенах новых домов.

В феврале Арбитражный суд Челябинской области по заявлению ООО «Сантехстрой» ввел в отношении ЧГС начальную процедуру банкротства — наблюдение. В октябре 2024 года в отношении должника введено внешнее управление. На тот момент требования к компании предъявили более 600 кредиторов. Общая сумма задолженности, включенная в реестр требований, составляет около 250 млн руб.

По данным отчетности компании, на конец 2024 года основными акционерами ЧГС являлись Вячеслав Брюхин, которому принадлежит 25,72% акций, ООО «Акционер» — 18,24%, Людмила Правдюк — 17,75%, Михаил Мазур — 11,36% и Юрий Солодовников — 10,95%. Вячеслав Брюхин был генеральным директором ОАО с момента регистрации до назначения Анатолия Мазура. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году компания получила выручку в размере 19,7 млн руб. и чистую прибыль 14,5 млн после четырех лет убытков.

В 2023 году арбитражный суд региона удовлетворил иск СК «Челябинскгражданстрой» о взыскании убытков в размере 264,4 млн руб. с бывшего гендиректора Вячеслава Брюхина. Обоснование иска было аналогичным доводам господина Брюхина в заявлении о взыскании убытков с Анатолия Мазура. Однако совладелец компании обжаловал это решение, указав на корпоративный конфликт. В ноябре 2024 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал СК «ЧГС» в удовлетворении иска. Суд подтвердил наличие конфликта между Вячеславом Брюхиным и Анатолием Мазуром, который является сыном акционера Михаила Мазура. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что акционеры не могли не знать о проблемах в компании, в том числе об исках дольщиков, но ничего не предпринимали. Заявление о взыскании убытков предъявили Вячеславу Брюхину после его увольнения с должности гендиректора. По мнению суда, истец нарушил «пределы осуществления гражданских прав» и действовал исключительно с целью причинить вред ответчику в связи с корпоративным конфликтом, а не для реальной защиты интересов компании.

В апреле этого года Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение апелляционной инстанции. В июне акционеры Михаил Мазур и Юрий Солодовников направили жалобы в Верховный суд РФ. Решение по ним пока не принято.

Юлия Гарипова