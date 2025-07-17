Уральское землячество анонсировало открытие второго этапа Татищевской тропы

Уральское землячество анонсировало открытие второго этапа пешеходной Татищевской тропы в Екатеринбурге, которое запланировано на осень текущего года. Об этом стало известно на круглом столе, посвященном сохранению наследия одного из основателей Екатеринбурга Василия Татищева, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проектом предусмотрено благоустройство пешего и велосипедного маршрута от усадьбы Болдино (Нижегородская область) к месту захоронения Татищева (объект культурного наследия федерального значения) и создание мест отдыха для маломобильных групп населения.

В рамках круглого стола обсудили и другие проекты, посвященные увековечиванию памяти Татищева, в том числе «Татищевскую библиотеку» в Музее истории Екатеринбурга. Целью проекта станет сбор книг, которые раньше принадлежали Татищеву, и размещение в электронном виде на интернет-ресурсах.

Напомним, открытие благоустроенной тропы к месту захоронения Василия Татищева состоялось в 2023 году под Солнечногорском (Московская область). Пешеходная тропа ведет от автодороги рядом с деревней Шахматово к месту захоронения Василия Татищева. Протяженность маршрута составила более 1,2 тыс. м, ширина — около 2,5 м. Маршрут круглогодично доступен, на нем установлены скамейки для отдыха, мостовые переходы, наружное освещение и урны для мусора.

Полина Щуцкая