МИД: Москва вправе атаковать объекты стран, разрешающих ВСУ удары вглубь России

Россия считает себя праве наносить удары по военным объектам тех стран, которые позволяют Украине применять дальнобойное оружие для атак по российской территории. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в случае дальнейшей эскалации конфликта Москва будет отвечать «решительно и зеркально».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Использование дальнобойных систем без прямого участия военных специалистов стран-производителей этих систем... По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против нашей страны в случае применение упомянутых Taurus или их модификаций под другими вывесками»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

12 июля глава Специального штаба по Украине при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг сообщил, что к концу июля Киев получит первые дальнобойные системы, поставки которых профинансирует немецкая сторона. А в мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский договорились о совместном производстве дальнобойных ракет на украинской территории. По словам Марии Захаровой, тем самым Берлин может скрывать планы по локализации сборки крылатых ракет Taurus на предприятиях украинского ВПК.

Лусине Баласян