Мандат депутата Госсовета Удмуртии передан Владимиру Петухову

Мандат депутата Госсовета Удмуртии, ранее принадлежавший Вячеславу Девятову, передан бывшему главе Устиновского района Ижевска Владимиру Петухову, сообщили в республиканском избиркоме. Господину Петухову мандат перешел по списку: в перечне кандидатов от партии «Единая Россия» по Устиновской группе №5 на выборах в региональный парламент в 2022 году он находился третьим после Вячеслава Девятова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Вячеслав Девятов был лишен мандата на сессии Госсовета Удмуртии в июне, после того, как его осудили за приобретение, хранение и перевозку наркотиков в крупном размере, а также за склонение знакомой к употреблению запрещенных веществ (ст. 228, ст. 230 УК РФ). Такое решение в феврале принял Первомайский райсуд Ижевска. В апреле Верховный суд Удмуртии исключил осуждение Вячеславу Девятову по статье, связанной с приобретением наркотиков без цели сбыта (ст. 228 УК). В итоге экс-депутату назначено два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Владимир Петухов в 2019-2021 годах занимал должность главы Устиновского района Ижевска (ранее — замглавы района по социальным и организационным вопросам). В конце этого срока являвшийся в тот момент главой города Олег Бекмеметьев принял решение уволить господина Петухова за многочисленные жалобы жителей и неисполнение поручений.

Подробнее об увольнении Владимира Петухова читайте в материале «Никому из руководителей муниципалитета непозволительно расслабляться».