Полиция начала проверку по факту ДТП с погибшим водителем в Саратовской области

Полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим в Красном Куте Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 15:50 сегодня, 17 июля, на ул. Краснокутский тупик. Там водитель «Лады Приоры» 2001 года рождения допустил опрокидывание машины.

В результате аварии пассажиров отечественного автомобиля увезли в медучреждение, а водитель погиб. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Павел Фролов