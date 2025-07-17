Правительство Британии хочет разрешить несовершеннолетним англичанам голосовать

Правительство Великобритании представило планы снизить возрастной ценз для голосования до 16 лет. Изменения предлагается ввести в Англии — в Шотландии и Уэльсе подростки старше 16 лет уже имеют право голоса.

Реформа призвана восстановить доверие к британской демократии. «Молодые люди, которые уже вносят вклад в развитие общества, работая, платя налоги и служа в армии, получат право голоса по вопросам, которые их касаются»,— указывается в пресс-релизе правительства. В реформу избирательной системы также входит добавление банковских карт в список удостоверений, которые может предъявить избиратель для участия в голосовании.

Для внесения изменений в британскую конституцию потребуется одобрение парламента, отмечает Reuters. Против этих планов выступают консерваторы, которые называют изменения «наглыми». Они называют реформу «непоследовательным подходом к тому, что могут и чего не могут делать молодые люди», отмечает телеканал ITV News.

Соцопрос, проведенный компанией Merlin Strategy показал, что 49% британских подростков не считают, что возрастной ценз для голосования должен быть снижен. 51% считает, что это необходимо. В опросе поучаствовали 500 человек. ITV News отмечает, что подростки 16 и 17 лет составляют довольно малый процент населения страны. Предоставление им права голоса вряд ли окажет существенное влияние на результаты общенациональных выборов, сообщает телеканал.