Под Южноуральском построят мусоросортировочный комплекс за 207 млн рублей

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — «Центр коммунального сервиса» — объявил аукцион на строительство мусоросортировочного комплекса в Челябинской области. Начальная стоимость контракта — 206,7 млн руб. Объект появится в поселке Летягино, на трассе «Южноуральск — Магнитогорск». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Комплекс будет перерабатывать не менее 50 тыс. тонн отходов в год, срок его эксплуатации составит 25 лет. Проект реализуют в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2024 году между «ЦКС» и министерством экологии региона.

Заявки на участие в тендере принимаются до 4 августа. Работы начнутся сразу после заключения договора и должны быть завершены до 31 декабря.