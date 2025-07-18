Долетели до Верховного

В Верховном суде Башкирии состоялись прения, в которых выступили бывший министр транспорта республики Александр Булушев, действующий заместитель руководителя того же ведомства Руслан Гарипов и представитель гособвинения. В феврале они были признаны виновными в превышении полномочий при организации авиаперелета из Уфы в Волгоград и обратно, и получили различные сроки. Подсудимые просят себя оправдать, отмечая, что в их действиях нет состава преступления, а спорный контракт был в интересах республики. Прокуратура настаивает на ужесточении наказания. Решение ВС Башкирии должен принять сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Верховном суде Башкирии состоялись прения между экс-министром транспорта и дорожного хозяйства республики Александром Булушевым, действующим заместителем руководителя того же ведомства Русланом Гариповым, представителями прокуратуры Башкирии и минтранса республики (потерпевшая сторона).

В феврале Кировский райсуд Уфы признал подсудимых виновными в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и назначил господину Булушеву наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, господину Гарипову — два года условно с испытательным сроком один год. При этом меру пресечения в виде подписки о невыезде экс-министру оставил до вступления приговора в силу.

Следствие установило, что весной 2022 года Александр Булушев, являясь главой минтранса Башкирии, получил распоряжение руководителя республики Радия Хабирова об организации перелета правительственной делегации из Уфы в Волгоград (конечный пункт — ДНР) и в Узбекистан. Поездки должны были пройти в конце марта и мая. Понимая, что конкурс по отбору авиаперевозчика займет время, министр, как утверждает следствие, предложил своему подчиненному Руслану Гарипову найти частную компанию для этой цели. В итоге перевозчиком стало санкт-петербургское ООО «Скайкоптер». Компания за свой счет выполнила услугу, а контракты с ней минтранс заключил уже после выполненных полетов. Таким образом, чиновники, по версии следствия, желая выслужиться перед начальством, нарушили интересы других участников авиационного рынка, которые могли бы участвовать в аукционе. Общую сумму ущерба бюджету республики оценили в 34,5 млн руб.

Осужденные вину не признали и подали жалобы на приговор. Гособвинение, просившее приговорить Александра Булушева к пяти годам в колонии общего режима, а Руслана Гарипова — к трем годам в колонии-поселении, также направило апелляционное представление.

Как заявил в суде заместитель начальника отдела по противодействию коррупции прокуратуры Башкирии Федор Никифоров, суд первой инстанции верно установил детали преступления, но вынес «чрезмерно мягкий» приговор. В частности, по словам обвинителя, осужденные по одному из контрактов самовольно повысили его сумму на 10%.

Ущерб бюджету Башкирии не был причинен, отметила начальник отдела правовой работы и госзакупок минтранса Башкирии Ляйсан Нургалиева. Она напомнила суду, что спорные контракты никем не оспорены, а претензий по ним от министерства финансов Башкирии не поступало: «Цель контракта выполнена успешно».

Адвокат Рустам Лукманов предложил оправдать своего подзащитного Александра Булушева. По его словам, он направлял всем авиакомпаниям, которые могли бы участвовать в конкурсах, адвокатский запрос о том, было ли у них такое желание и не получил положительных ответов.

Комментируя поездку в ДНР, чьей целью была отправка гумконвоя, адвокат напомнил, что в СМИ тогда публиковались «многочисленные позитивные публикации на эту тему».

«Башкирия — первый субъект в России, который после начала СВО протянул руку Донбассу»,— сказал он, добавив, что после поездки в Узбекистан — в условиях международных санкций — товарооборот между республиками увеличился.

С этими доводами согласился адвокат Руслана Гарипова Вадим Поспеев.

Александр Булушев назвал «полнейшим абсурдом» версию следствия о предварительном сговоре с подчиненным. «Запланированные визиты дали соответствующие результаты в интересах, как республики, так и в целом стране. Те государственные задачи, которые перед нами стояли, выполнены»,— сказал он.

По словам Руслана Гарипова, он действовал в рамках закона и попросил оправдать себя и экс-начальника.

Комментируя выступления осужденных и их адвокатов, представитель прокуратуры Федор Никифоров напомнил суду, что гумконвой направлялся в ДНР не на самолетах, а наземным транспортом. «Положительные» публикации в СМИ, продолжил он, были о прошедших встречах в ДНР и Узбекистане, но не о возможных нарушениях при отборе подрядчика.

Решение ВС Башкирии должен вынести сегодня.

Венера Хисамова