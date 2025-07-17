Прокуратура Кировского района Казани выявила нарушения содержания животных в парке альпак. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В парке альпак в Казани выявили нарушения содержания животных

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан В парке альпак в Казани выявили нарушения содержания животных

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан

В ходе проверки прокуратуры также были выявлены нарушения правил хранения ветеринарных лекарств. Так, в вольере животных была повреждена сетка, в вольере у ланей находился опасный мусор, а холодильник для лекарств не имел контроля температуры.

Возбуждено дело об административных правонарушениях по ст. 8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию). Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Диана Соловьёва