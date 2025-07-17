Трамп тестирует «эффект бабочки»

Дональд Трамп намерен ввести новые пошлины на товары из более чем 150 стран. Ставки могут составить до 15%, заявил американский президент. Глава Белого дома накануне рассказал в интервью, что эти 150 государств получат уведомления с точным размером тарифов. Пошлины затронут преимущественно мелких торговых партнеров, сообщает Bloomberg. Как объяснил Трамп, «это небольшие страны, и они не ведут такого уж крупного бизнеса». Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 августа. А тарифы будут варьироваться от 10% до 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Вероятно, речь идет о расширении списка стран, для которых будут действовать американские тарифы, допускает ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН и профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский. Но, по его словам, это решение еще может неоднократно поменяться:

«Если мы обернемся на несколько месяцев назад, то увидим, что Трамп вводил, отменял, уменьшал, увеличивал пошлины, и все это создало хаотичную атмосферу в мировой торговле, на которую США очень сильно влияют.

И этот тренд продолжается. Иногда понять, что происходит и каковы долговременные цели Трампа, не совсем просто. Он каждый день может менять свои настроения, желания. Во-первых, 47-й президент в очередной раз перенес дату, теперь до 1 августа, до этого был срок 9 июля. К 9 июля удалось заключить только три соглашения, а обещалось с 90 странами. Но не получилось. Получится ли осуществить планы до 1 августа? Никакой уверенности в этом нет».

Вашингтон начал ужесточать торговую политику в апреле, тогда Трамп объявил о резком увеличении тарифов в отношении поставок из 185 стран. Минимальная базовая ставка в 10% вступила в силу 5 апреля, а более высокие пошлины должны были начать действовать индивидуально с 9 апреля. Однако вскоре Трамп объявил о паузе на 90 дней для 75 государств, чтобы успеть завершить торговые переговоры с некоторыми из них. Позднее решение вновь было отложено до августа. Сейчас для этих стран также действует базовая ставка, за исключением Китая, Мексики и Канады.

Какого эффекта ожидать от новых анонсов Трампа? На этот вопрос “Ъ FM” ответил заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов: «Трамп пытается выровнять торговый баланс Соединенных Штатов, который складывается отрицательно. Путем поднятия пошлин он старается уменьшить поток экспорта в Соединенные Штаты, чтобы уровнять баланс с импортом. Ничего другого за этими пошлинами в данном случае, мне кажется, не скрывается. Потому что когда он поднимает пошлины до 50% и даже больше, конечно, это не торговая политика, а просто шантаж, чтобы занять на переговорах более сильную позицию.

Пошлины в 10% это, в общем, терпимое положение, и Соединенные Штаты, пользуясь тем, что они являются для маленьких стран, безусловно, очень важным торговым партнером, хотят создать для себя просто более благоприятное положение. До последних лет уровень торговых пошлин был очень низкий, и 6-8% считались высокой ставкой. Сейчас, когда Трамп вводит пошлины 10-15%, это скачок практически вдвое. Так что это не такое уж нечувствительное действие, но если у маленьких слабых экономик нет другого выхода, они будут жить с такими пошлинами».

По данным Financial Times, экономика США получила $50 млрд дополнительно на таможенных поступлениях. А во втором квартале доходы достигли рекорда в $64 млрд. Для сравнения: за тот же период прошлого года показатель составлял всего $17 млрд. Но экономист Евгений Надоршин уверен, что об успехе говорить преждевременно: «Приличная часть импортеров постарается эти пошлины минимизировать или обойти. Никуда не исчезло соглашение Мексики и Канады и Великобритания, подписавшая соглашение с десятипроцентной пошлиной.

Даже когда импорт начнет восстанавливаться после шока, порожденного анонсами и решениями администрации Трампа, это не будет приносить существенных доходов. Реалистичные оценки многих аналитических центров, которые ожидали в совокупности где-то $250-300 млрд в год дохода от новых пошлин, похоже, нереализуемы. Если $100 млрд американская администрация будет из этих пошлин извлекать, это, возможно, и весь результат.

Локально американская администрация получила сумму около $50 где-то за четыре месяца действия повышенных пошлин. Это временное явление, и в первую очередь за счет импортеров и американского потребителя. Мы пока явно не видим это в росте цен, судя по всему, они придерживают его рост. В принципе, похоже, что в этой статистике просто неправильно оцениваются результаты экономической политики, в частности торговой, и рассматриваются исключительно временные явления и события.

Реальные и полноценные эффекты, факты и цифры мы будем наблюдать по итогам 2026-2027 года, если ситуация стабилизируется».

Как добавляет Bloomberg, американский президент уже разослал около 20 писем с информацией для отдельных торговых партнеров — это страны Евросоюза, Япония и Южная Корея — о повышенных тарифах, которые вступят в силу с 1 августа.

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Анна Кулецкая