В Казани ехавших в беспилотной машине оштрафовали за непристегнутые ремни

Двух пассажиров, находящихся в салоне автомобиля с функцией автопилота, привлекли к административной ответственности за отсутствие пристегнутых ремней. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

В социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудник ГАИ остановил автомобиль LiXiang L7 с функцией автопилота. В пресс-службе МВД по Татарстану изданию сообщили, что инцидент произошел год назад, в июне 2024 года.

Иномарка была остановлена в центре Казани. Машина двигалась на автопилоте, а в салоне было три пассажира.

Диана Соловьёва