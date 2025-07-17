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«Душа дурного общества»

В Москве простились с режиссером Александром Миттой

«Неповторимо обаятельный человек», «великолепный рассказчик», «художник и творец» — такими словами в четверг, 17 июля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) прощались с режиссером Александром Миттой. В маленьком зале собрались те, кому повезло быть его учениками, и те, кто об этом только мечтал. И все они, даже те, кто знали его лишь через фильмы, рассказывали, что «выросли под влиянием режиссера в настоящих людей».

В ЦДЛ образовалась очередь из желавших попрощаться с Александром Миттой

В ЦДЛ образовалась очередь из желавших попрощаться с Александром Миттой

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ЦДЛ образовалась очередь из желавших попрощаться с Александром Миттой

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Когда хоронят таких старых людей, прессы собирается больше, чем тех, кто проститься пришел. Даже зал малый выбрали»,— шептались пожилые женщины, пробираясь между фотографами в здание ЦДЛ. Через пару минут там должно было начаться прощание с режиссером Александром Миттой.

Внутри было немноголюдно — на диванчиках при входе сидело не больше 20 человек со скромными букетами, между которых сновали распорядителя траурной церемонии. В центре холла стоял портрет режиссера: на нем был запечатлен пожилой Александр Митта, в наушниках с микрофоном — прямо на съемочной площадке. Справа от портрета выставили распечатку объемного текста, прочитать который столпилось несколько человек: это был некролог режиссеру, несколько дней назад написанный кинокритиком Андреем Плаховым для “Ъ”.

В другом конце холла пожилой мужчина интересовался у соседей по диванчику, почему же режиссера провожают в доме литераторов. «Ну так он и книги же писал, и рисовал, и преподавал, и снимал — так что подошел бы и дом художника, и дом педагога, и дом актера, лишь бы центральный»,— отвечала ему соседка справа. Во время этой беседы в здание занесли гроб с телом режиссера. Через несколько минут всех пригласили в малый зал, и к нему все же выстроилась полноценная очередь.

В глубине небольшой комнаты уже установили гроб, но вокруг все еще продолжали расставлять венки. По периметру зала стояло несколько стульев, вдоль которых робко вставали люди, не решаясь присесть. Постепенно места все же оказались заняты, в основном пожилыми женщинами. Оказалось, что их было больше, чем стульев, и дамы одними глазами пытались уступить друг другу сиденья. На экране за венками возникали черно-белые ироничные иллюстрации авторства самого режиссера. На несколько минут в зале все замерло.

Никто не двигался, никто не говорил — и только взрослая дама с любительской камерой пыталась задокументировать лица пришедших. «Я режиссер. Я снимаю. Всегда хотела на курсы к Александру Наумовичу, но не прошла. Но все равно снимаю»,— повторяла она.

За ее спиной к гробу проследовал директор «Первого канала» Константин Эрнст и возложил букет красных роз. Кажется, только после этого пришедшие поняли, что могут последовать его примеру. Среди них можно было заметить музыканта Гарика Сукачева, актеров Михаила Горевого, Евгения Герасимова, Алексея Аграновича, режиссера Валерию Гай Германику, Никиту Высоцкого. Постепенно столы заполнялись охапками роз и гвоздик.

Режиссер Андрей Смирнов вспоминал, как учился с Александром Миттой во ВГИКе. «Он тогда еще не сделал ничего, но уже все попали под его неповторимое обаяние,— вспоминал он.— Тогда же было еще непонятно, что кто-то из нас вырастет в Тарковского и Митту. И в этой толкучке творческого вуза Александр Митта принял участие в формировании каждого из нас». Режиссер вспоминал «актерские удачи» коллеги и то, сколько «новых талантов» он открыл в своих фильмах. «Но главное, что он, великолепный рассказчик, независимо от места моментально становился центром, душой дурного общества, как мы говорили в шутку»,— подытожил господин Смирнов.

Фотогалерея

Яркие кадры карьеры режиссера

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На съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1975 год

На съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1975 год

Фото: Анатолий Ковтун / ТАСС

Кадр из фильма «Экипаж», 1980 год

Кадр из фильма «Экипаж», 1980 год

Фото: РИА Новости

Кадр из фильма «Друг мой, Колька!..», 1961 год

Кадр из фильма «Друг мой, Колька!..», 1961 год

Фото: РИА Новости

На вручении приза ХIII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе за фильм «Экипаж», 1980 год

На вручении приза ХIII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе за фильм «Экипаж», 1980 год

Фото: Ратушенко / РИА Новости

Кадр из фильма «Сказка странствий», 1983 год

Кадр из фильма «Сказка странствий», 1983 год

Фото: Filmove Studio Barrandov

На премьере сериала «Граница. Таежный роман», 2001 год

На премьере сериала «Граница. Таежный роман», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Кадр из сериала «Граница. Таежный роман», 2000 год

Кадр из сериала «Граница. Таежный роман», 2000 год

Фото: Школа-Студия Александра Митты

С режиссером Юрием Карой на показе его фильма «Мастер и Маргарита» в кинотеатре «Октябрь», 2006 год

С режиссером Юрием Карой на показе его фильма «Мастер и Маргарита» в кинотеатре «Октябрь», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На вечеринке после показа фильма «Дети СССР» режиссера Феликса Герчикова на XXIX Московском международном кинофестивале (ММКФ) в кинотеатре «Октябрь», 2007 год

На вечеринке после показа фильма «Дети СССР» режиссера Феликса Герчикова на XXIX Московском международном кинофестивале (ММКФ) в кинотеатре «Октябрь», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда», 1970 год

Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда», 1970 год

Фото: РИА Новости

С председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на закрытии ММКФ в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год

С председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на закрытии ММКФ в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На пленуме Союза кинематографистов России в Доме кино, 2009 год

На пленуме Союза кинематографистов России в Доме кино, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С режиссером Андреем Звягинцевым на вручении премии в области кинематографии «Золотой орел» в павильоне «Мосфильма», 2012 год

С режиссером Андреем Звягинцевым на вручении премии в области кинематографии «Золотой орел» в павильоне «Мосфильма», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Митта (в центре) и Юрий Визбор (справа) в фильме «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева, 1967 год

Александр Митта (в центре) и Юрий Визбор (справа) в фильме «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева, 1967 год

Фото: РИА Новости

На съемках фильма «Шагал — Малевич» с актерами Кристи Шнайдер и Леонидом Бичевиным, 2012 год

На съемках фильма «Шагал — Малевич» с актерами Кристи Шнайдер и Леонидом Бичевиным, 2012 год

Фото: Мармот-фильм

Кинорежиссер Александр Митта за работой, 2012 год

Кинорежиссер Александр Митта за работой, 2012 год

Фото: ОРКФ "Кинотавр"

На премьере фильма «Хичкок» в кинотеатре «Пионер», 2013 год

На премьере фильма «Хичкок» в кинотеатре «Пионер», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Кадр из фильма «Москва, любовь моя!», 1974 год

Кадр из фильма «Москва, любовь моя!», 1974 год

Фото: Toho Company

На церемонии открытия II Московского еврейского кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь», 2016 год

На церемонии открытия II Московского еврейского кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

С актрисой Еленой Кореневой (справа) и режиссером Павлом Бардиным (второй справа) на вручении кинематографической премии «Ника» в театре Моссовета, 2017 год

С актрисой Еленой Кореневой (справа) и режиссером Павлом Бардиным (второй справа) на вручении кинематографической премии «Ника» в театре Моссовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На книжном фестивале «Красная площадь», 2019 год

На книжном фестивале «Красная площадь», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

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На съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1975 год

Фото: Анатолий Ковтун / ТАСС

Кадр из фильма «Экипаж», 1980 год

Фото: РИА Новости

Кадр из фильма «Друг мой, Колька!..», 1961 год

Фото: РИА Новости

На вручении приза ХIII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе за фильм «Экипаж», 1980 год

Фото: Ратушенко / РИА Новости

Кадр из фильма «Сказка странствий», 1983 год

Фото: Filmove Studio Barrandov

На премьере сериала «Граница. Таежный роман», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Кадр из сериала «Граница. Таежный роман», 2000 год

Фото: Школа-Студия Александра Митты

С режиссером Юрием Карой на показе его фильма «Мастер и Маргарита» в кинотеатре «Октябрь», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На вечеринке после показа фильма «Дети СССР» режиссера Феликса Герчикова на XXIX Московском международном кинофестивале (ММКФ) в кинотеатре «Октябрь», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда», 1970 год

Фото: РИА Новости

С председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на закрытии ММКФ в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На пленуме Союза кинематографистов России в Доме кино, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С режиссером Андреем Звягинцевым на вручении премии в области кинематографии «Золотой орел» в павильоне «Мосфильма», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Митта (в центре) и Юрий Визбор (справа) в фильме «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева, 1967 год

Фото: РИА Новости

На съемках фильма «Шагал — Малевич» с актерами Кристи Шнайдер и Леонидом Бичевиным, 2012 год

Фото: Мармот-фильм

Кинорежиссер Александр Митта за работой, 2012 год

Фото: ОРКФ "Кинотавр"

На премьере фильма «Хичкок» в кинотеатре «Пионер», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Кадр из фильма «Москва, любовь моя!», 1974 год

Фото: Toho Company

На церемонии открытия II Московского еврейского кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

С актрисой Еленой Кореневой (справа) и режиссером Павлом Бардиным (второй справа) на вручении кинематографической премии «Ника» в театре Моссовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На книжном фестивале «Красная площадь», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

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Актриса Елена Коренева вспоминала, как репетировала роль в фильме «Экипаж» «прямо в квартире у Александра Наумовича, потому что мы были соседями». «Я тогда впервые почувствовала, что меня ценят как актрису, это был огромный жест и подарок на всю жизнь»,— вспоминала она.

Затем к микрофону подошел сын режиссера, художник Евгений Митта. «Нам с папой всегда было интересно что-то делать. Мы в детстве вместе на ватмане рисовали каких-то человечков, потом они становились клоунами, индейцами и героями наших общих историй».

Он говорил не меньше десяти минут. Плакал, пока читал любимое стихотворение отца — «Портрет» Николая Заболоцкого. Объяснял, что портрет отца, стоявший у гроба, он нарисовал сам «в тяжелый для папы период». Вспоминал, как в его детстве в квартире разом собирались Галина Волчек, Олег Табаков и Владимир Высоцкий. «Я сидел у них на коленях и не знал, что это великие люди,— рассказывал он.— Если бы не было мамы, он бы столького не добился. Это она была фундаментом, организовывала все эти встречи у нас в крошечной квартире и просто любила нас».

К микрофону уже выстроилась очередь — слово брали люди, учившиеся у режиссера на курсах и в работе. Они рассказывали про «миллионы лиц, в которых он воплощался на съемках». Среди них были те, кто не поступил к нему, но смотрел «каждый его фильм по сотне раз», те, кто «выросли под влиянием режиссера в настоящих людей», и даже те, кто «впервые поцеловались в кино под его фильм».

Через два часа распорядители объявили, что церемония завершена, и пригласили всех к выходу. На улице лил сильный дождь, и собравшиеся выстроились прямо в холле ЦДЛ, чтобы проводить режиссера аплодисментами. И потом еще долго не решались выйти на улицу, вступая в хаотичные диалоги друг с другом и вспоминая фильмы режиссера. «Ну эпоха же, эпоха же ушла. Наша эпоха. Ну будет новая. Он же все-таки не зря учил»,— шептала одна из женщин в толпе.

После кремации прах Александра Митты собираются захоронить рядом с его женой Лилией Майоровой.

Полина Ячменникова

Фотогалерея

Прощание с Александром Миттой

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Актер Михаил Горевой

Актер Михаил Горевой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов

Худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Траурный венок

Траурный венок

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Церемония прощания с режиссером Александром Миттой

Церемония прощания с режиссером Александром Миттой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Валерия Гай Германика

Режиссер Валерия Гай Германика

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гроб с телом режиссера

Гроб с телом режиссера

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Портрет Александра Митты

Портрет Александра Митты

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Никита Высоцкий

Режиссер Никита Высоцкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Драматург Александр Гельман (в центре) и политик Николай Травкин (справа)

Драматург Александр Гельман (в центре) и политик Николай Травкин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сценарист Зоя Кудря (в центре)

Сценарист Зоя Кудря (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Музыкант Гарик Сукачев

Музыкант Гарик Сукачев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актриса Елена Коренева (слева)

Актриса Елена Коренева (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сын Александра Митты художник Евгений Митта (слева) и продюсер Илларион Смирнов

Сын Александра Митты художник Евгений Митта (слева) и продюсер Илларион Смирнов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гроб с телом режиссера

Гроб с телом режиссера

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники церемонии прощания

Участники церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Траурная процессия

Траурная процессия

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Николай Лебедев

Режиссер Николай Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Андрей Смирнов

Режиссер Андрей Смирнов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Актер Михаил Горевой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Траурный венок

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Церемония прощания с режиссером Александром Миттой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Валерия Гай Германика

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гроб с телом режиссера

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Портрет Александра Митты

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Никита Высоцкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Драматург Александр Гельман (в центре) и политик Николай Травкин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сценарист Зоя Кудря (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Музыкант Гарик Сукачев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актриса Елена Коренева (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сын Александра Митты художник Евгений Митта (слева) и продюсер Илларион Смирнов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гроб с телом режиссера

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Траурная процессия

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Николай Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Андрей Смирнов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №127 от 18.07.2025, стр. 4

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