Генерала Шестерова приговорили к 6 годам за хищения у Минобороны и парка «Патриот»

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Его признали виновным в хищениях у Минобороны и парка «Патриот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Шестеров

Фото: Минобороны России Владимир Шестеров

Фото: Минобороны России

Решением суда с Шестерова взыскано 18 млн руб. по иску Минобороны и 6 млн руб. в пользу парка «Патриот». Он лишен звания и государственных наград. После оглашения приговора на него надели наручники. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Прокуратура просила назначить ему 6,5 года колонии.

Совокупный ущерб по делу составил более 25 млн руб. За эту сумму, как выяснило следствие, Шестеров возвел в одном из подмосковных СНТ двухэтажный дом, гостевой дом, баню, два гаража для бывшего замминистра обороны Павла Попова. Работы оформлялись, по версии следствия, как обустройства парка «Патриот». На суде Шестеров говорил, что никакой выгоды не получил, а лишь курировал стройку в СНТ. Он просил не лишать его свободы, звания, наград.

Рассмотрение дела в отношении Павла Попова продолжается. Помимо Шестерова, по делу о хищениях у Минобороны и парка проходил экс-директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов. Он полностью признал вину. Его дело будет рассмотрено в особом порядке в Одинцовском городском суде Подмосковья. Шестерову и Ахмедовы были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК).