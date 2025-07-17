В Башкирии две компании получат участки без торгов под АЗС и технопарк

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился выделить инвесторам участки без торгов в Октябрьском и Стерлитамаке. Соответствующие распоряжения опубликованы на интернет-портале правовой информации региона.

ООО «Гарант безопасности» предоставят участок в Октябрьском на 1287-м километре трассы М-5. Его площадь — 1,8 га, разрешенное использование — заправка транспортных средств, обеспечение дорожного отдыха, автомобильные мойки, ремонт автомобилей, магазины. Компания планирует реализовать приоритетный инвестиционный проект, построив на участке многофункциональный комплекс с автозаправочной станцией. Администрации Октябрьского рекомендовано заключить договор аренды земель.

ООО «Управляющая компания «Толпар» получит участок площадью около 1,5 га на улице Гоголя в Стерлитамаке. Земли разрешено использовать для производственной деятельности. Инвестор планирует реализовать проект по созданию промышленного технопарка «Толпар». Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить договор аренды участка.

ООО «Гарант безопасности» (до октября 2022 года — частное охранное предприятие «Олимп-С») зарегистрировано в Октябрьском в 2009 году. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Владельцы — Артем Галиуллин и Виктория Садовникова. 2024 год компания завершила с 228 тыс. руб. убытков.

ООО «Управляющая компания «Толпар» зарегистрировано в феврале этого года в Стерлитамаке. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владельцем выступает Усмон Рахимов.

Наталья Балыкова