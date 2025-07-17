Russian Field: каждый второй россиянин считает, что Трамп не стремится закончить конфликт на Украине

Большинство граждан России придерживается мнения, что президент США Дональд Трамп скорее не стремится урегулировать конфликт России и Украины (54%). Это следует из результатов опроса Russian Field, проведенного 19–27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters, Umit Bektas / File Photo / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters, Umit Bektas / File Photo / Reuters

Тех, кто относится к намерениям господина Трампа скептически, с февраля 2025 года стало больше на девять процентных пунктов. В свою очередь, респондентов, которые думают, что президент США скорее намерен закончить спецоперацию, стало меньше на 4 п. п. (30%).

Большая часть опрошенных уверены, что условия мирного урегулирования, которые может предложить Дональд Трамп, скорее невыгодны для России (63%). Доля тех, кто оценивает возможные условия как выгодные, составляет 20%.

Божена Иванова