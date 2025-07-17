Russian Field: каждый второй россиянин считает, что Трамп не стремится закончить конфликт на Украине
Больше половины опрошенных россиян считают, что Трамп не стремится закончить СВО
Большинство граждан России придерживается мнения, что президент США Дональд Трамп скорее не стремится урегулировать конфликт России и Украины (54%). Это следует из результатов опроса Russian Field, проведенного 19–27 июня.
Фото: Umit Bektas / Reuters, Umit Bektas / File Photo / Reuters
Тех, кто относится к намерениям господина Трампа скептически, с февраля 2025 года стало больше на девять процентных пунктов. В свою очередь, респондентов, которые думают, что президент США скорее намерен закончить спецоперацию, стало меньше на 4 п. п. (30%).
Большая часть опрошенных уверены, что условия мирного урегулирования, которые может предложить Дональд Трамп, скорее невыгодны для России (63%). Доля тех, кто оценивает возможные условия как выгодные, составляет 20%.