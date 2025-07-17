Альфа-банк отчитался о росте факторингового портфеля в первом полугодии. Он достиг 490 млрд руб., показав прирост 57% год к году. При этом совокупный портфель рынка вырос менее чем на 2,5% за аналогичный период. Благодаря активному развитию цифровой факторинговой платформы и широкому региональному покрытию банк укрепил позиции в отраслях реального сектора экономики и торговли. Клиенты отмечают простоту и технологичность сервиса: в онлайн-формате реализован весь процесс взаимодействия пользователя с банком — от подачи заявки на факторинг до подписания договорной документации и получения операционного обслуживания.

Крупнейший в мире алмазодобытчик De Beers столкнулся с кризисом из-за растущей популярности искусственных алмазов, пишет The Wall Street Journal. Если 10 лет назад лабораторные камни были редкостью, то сегодня они занимают более 20% мирового рынка ювелирных изделий с бриллиантами. В США ими украшено уже более половины обручальных колец.

Банк России уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. Размер дохода для получения статуса квала должен составлять не менее 12 млн руб. в год за последние два года.