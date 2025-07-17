Мотив и NILETTO: оператор и известный исполнитель объединились в новом проекте

Сотовый оператор Мотив объявляет о старте новой масштабной кампании «Урал только с виду суровый», лицом которой стал популярный исполнитель и уроженец Урала – NILETTO.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба сотового оператора Мотив Фото: пресс-служба сотового оператора Мотив

Как рождаются идеи?

Накануне «Уральской Ночи Музыки» произошла история, получившая широкий резонанс в социальных сетях: неизвестный художник, проявив креатив, доработал афишу NILETTO. Артист, известный своей самоиронией, не только оценил «апгрейд», но и воплотил его на сцене Мотив, появившись перед публикой в новом образе – с усами, в ушанке и… с гармошкой!

«Многие считают уральцев суровыми и закрытыми, но это всего лишь стереотип. На самом деле, мы дружелюбные и с отличным чувством юмора, просто не всегда это проявляем. Случай с афишей NILETTO тому подтверждение: за внешней сдержанностью – тепло и открытость, вместо обиды – позитив и креативный ответ. Именно об этом мы и хотим рассказать в нашей новой рекламной кампании», – объясняет Андрей Золотарев, коммерческий директор сотового оператора Мотив.

Новая рекламная кампания Мотив «Урал только с виду суровый» – это продолжение серии роликов, объединенных слоганом «Мотив. Говорит и показывает Урал», подчеркивающей уникальность региона и его жителей.

«Мы рады, что NILETTO, наш земляк и талантливый исполнитель, вновь стал лицом рекламной кампании Мотив», – комментирует Андрей Золотарев. – «Его история успеха, начавшаяся на уральских сценах, вдохновляет многих. И закономерно, что во время Ural Music Night Мотив Stage, где выступил NILETTO, пользовалась огромной популярностью у зрителей, а его концерт вызвал большой резонанс».

Мотив благодарит уральцев за радушие и теплый прием и просит всех владельцев черных маркеров воздержаться от самовыражения на афишах артистов.

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