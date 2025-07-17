Мотив и NILETTO: оператор и известный исполнитель объединились в новом проекте
От разрисованной афиши к рекламной кампании: история уральского креатива!
Сотовый оператор Мотив объявляет о старте новой масштабной кампании «Урал только с виду суровый», лицом которой стал популярный исполнитель и уроженец Урала – NILETTO.
Фото: пресс-служба сотового оператора Мотив
Как рождаются идеи?
Накануне «Уральской Ночи Музыки» произошла история, получившая широкий резонанс в социальных сетях: неизвестный художник, проявив креатив, доработал афишу NILETTO. Артист, известный своей самоиронией, не только оценил «апгрейд», но и воплотил его на сцене Мотив, появившись перед публикой в новом образе – с усами, в ушанке и… с гармошкой!
«Многие считают уральцев суровыми и закрытыми, но это всего лишь стереотип. На самом деле, мы дружелюбные и с отличным чувством юмора, просто не всегда это проявляем. Случай с афишей NILETTO тому подтверждение: за внешней сдержанностью – тепло и открытость, вместо обиды – позитив и креативный ответ. Именно об этом мы и хотим рассказать в нашей новой рекламной кампании», – объясняет Андрей Золотарев, коммерческий директор сотового оператора Мотив.
Новая рекламная кампания Мотив «Урал только с виду суровый» – это продолжение серии роликов, объединенных слоганом «Мотив. Говорит и показывает Урал», подчеркивающей уникальность региона и его жителей.
«Мы рады, что NILETTO, наш земляк и талантливый исполнитель, вновь стал лицом рекламной кампании Мотив», – комментирует Андрей Золотарев. – «Его история успеха, начавшаяся на уральских сценах, вдохновляет многих. И закономерно, что во время Ural Music Night Мотив Stage, где выступил NILETTO, пользовалась огромной популярностью у зрителей, а его концерт вызвал большой резонанс».
Мотив благодарит уральцев за радушие и теплый прием и просит всех владельцев черных маркеров воздержаться от самовыражения на афишах артистов.
ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»
Реклама 12+