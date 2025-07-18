Акционеры прикамского завода снова попытаются провести годовое собрание

Совет директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС) объявил о проведении общего годового собрания акционеров общества. Его проведение назначено на 18 сентября. В повестке — утверждения годового отчета, переизбрание совета директоров, распределение чистой прибыли.

Предыдущее годовое собрание акционеров КЗМС 26 июня не состоялось из-за отсутствия кворума. Сколько процентов акционеров не явилось на мероприятие, общество не раскрывает.

Напомним, сейчас между акционерами ПАО зреет корпоративный конфликт, в центре которого — выплата дивидендов. Мажоритарным совладельцем компании является директор КЗМС Дмитрий Пищальников, ему принадлежит 48,1% акций. Миноритарные акционеры выступают за выплату дивидендов, но совет директоров ПАО рекомендовал годовому собранию акционеров направить прибыль общества за 2024 год на развитие производства.

До недавнего времени крупным миноритарием общества была Людмила Хайруллина, мать бывшего замглавы администрации Перми Эдуарда Хайруллина. В марте стало известно, что ее пакет 29,9% приобрела Жанна Бурдина. Еще 18,16% акций принадлежали супруге экс-чиновника Дарье Хайруллиной, в том же месяце ее пакет был передан ИП Антону Емельянову.

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» зарегистрировано в 1991 году. По данным сайта компании, завод является одним из крупнейших предприятий в Европе, специализирующихся на производстве данной продукции. В 2024 году выручка предприятия составила 658 млн руб. (в 2023-м — 610 млн руб.) , чистая прибыль — 1,1 млн руб. (20,8 млн руб. в 2023 году).