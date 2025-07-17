Россия планирует занять 25% мирового рынка удобрений к 2030 году

Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что российские компании планируют произвести 65 млн т минеральных удобрений в 2025 году. Бывший гендиректор «Фосагро» отметил, что это рекорд: в прошлом году Россия произвела 63 млн т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гурьев и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Андрей Гурьев и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Россия в производстве удобрений уступает только Китаю, рассказал господин Гурьев. Несмотря на это, РФ находится на первом месте по экспорту данной продукции. По его словам, страна сейчас занимает 18-20% глобального рынка минеральных удобрений, «план до 2030 года — нарастить эту долю до 25%».

«Никаких пошлин и тарифов мы не боимся, рынок большой. Главное, что мы переходим именно на рынок стран БРИКС,— сказал он (цитата по сайту Кремля). — Сегодня рынок стран БРИКС — это практически 50 процентов всего потребления минеральных удобрений».