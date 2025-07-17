Татарстанский депутат: исключение термина «родной язык» противоречит Конституции

Депутат Госсовета Татарстана Ренат Валиуллин заявил, что исключение понятия «родного языка» из образовательных стандартов противоречит Конституции РФ. Об этом господин Валиуллин сообщил в ходе заседания республиканского парламента.

Согласно проекту закона в образовательные стандарты, термин «родной язык» предлагается заменить на «язык народов Российской Федерации».

«Сегодня в России используется более 155 языков. Если мы запрещаем людям считать язык своего народа родным, то мы нарушаем статью 68 Конституции РФ, гарантирующей всем народам права на сохранение родного языка», — заявил парламентарий.

Ренат Валиуллин также отметил, что данные решения принимались без согласования с субъектами страны.

«Куда такая спешка? Непонятно. <...> Это становится негласной нормой, что не может не беспокоить», — сообщил депутат Госсовета Татарстана.

Парламентарий уточнил, что закон о СМИ предлагают дополнить новой статьей, которая обяжет журналистов использовать русский язык. По мнению депутата, граждане лишатся права получать информацию на родном языке.

Диана Соловьёва