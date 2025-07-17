Бизнесмен Андрей Носков опротестовал штраф за парковку на газоне

Советский райсуд Уфы отменил постановление административной комиссии администрации Советского района, оштрафовавшего на 20 тыс. руб. владельца группы ПСК-6 Андрея Носкова за парковку на газоне (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РБ).

Как следует из решения суда, господин Носков настаивал, что его автомобиль был припаркован вдоль забора на асфальте. Представитель районной администрации с доводом не соглашался.

Изучив фотоматериалы, суд пришел к выводу, что невозможно сделать «безусловный вывод о том, что место стоянки автомобиля отвечает признакам газона, цветника или иной озелененной территории».

Венера Хисамова