Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бизнесмен Андрей Носков опротестовал штраф за парковку на газоне

Советский райсуд Уфы отменил постановление административной комиссии администрации Советского района, оштрафовавшего на 20 тыс. руб. владельца группы ПСК-6 Андрея Носкова за парковку на газоне (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РБ).

Как следует из решения суда, господин Носков настаивал, что его автомобиль был припаркован вдоль забора на асфальте. Представитель районной администрации с доводом не соглашался.

Изучив фотоматериалы, суд пришел к выводу, что невозможно сделать «безусловный вывод о том, что место стоянки автомобиля отвечает признакам газона, цветника или иной озелененной территории».

Венера Хисамова