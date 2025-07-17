Операционные системы iOS и Android сравнялись по популярности у российских зумеров

По итогам полугодия молодежь до 24 лет в России оказалась поделена 50% на 50% в вопросе выбора мобильной операционной системы. Android и iOS используют примерно одинаковые количества зумеров. Это следует из данных исследования приложения Blink (есть у «Ъ»), используемого для шеринга геолокаций.

В своем анализе Blink использовало обезличенные данные 5 млн молодых россиян. Самый популярный бренд смартфонов среди зумеров — от компании Apple. iPhone использует 50% юных пользователей. Следом идут Samsung (9%) и Redmi (9%).

Среди наиболее популярных моделей iPhone оказались iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 12. Из смартфонов на Android самыми востребованными стали Redmi 12, Redmi Note 13 и POCO C65.

Из исследования следует, что доля женщин, пользующихся техникой Apple выше, чем процент заинтересованности в iPhone среди мужчин. Смартфонами этого бренда пользуется 55% от всех девушек и только 44% от всех парней.