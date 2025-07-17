Вместимость планируемых школы и детсада в нижегородском ЖК «Торпедо» сократят

Мощность панируемых детского сада и школы в жилом комплексе «Торпедо» в Нижнем Новгороде планируют сократить по обращению застройщика ЖК ООО «СЗ "Терминал Строительные Комплектации"». Комиссия гордумы по соцвопросам 17 июля рассмотрела проект соответствующих изменений программу комплексного развития социальной инфраструктуры города на 2020-2030 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Образовательные учреждения планируют строить на улице Малоэтажной. Вместимость школы сокращают с 1,5 тыс. до 1,2 тыс. мест, детского сада — с 510 до 205 мест. Изменения необходимы в связи с подготовкой проекта планировки и межевания территории под будущие объекты.

В текущей версии программы строительство школы запланировано на 2028-30 годы, детского сада — на 2027 год.

Галина Шамберина