В Ижевске задержаны подозреваемые в грабеже студентов под предлогом покурить

Задержаны двое жителей Удмуртии, подозреваемых в грабеже студентов на улице в Ижевске, сообщили в МВД по региону. Стоимость отобранного превышает 210 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело о грабеже (ст. 161 УК РФ).

16 июля около 05:00 на улице Коммунаров к 20-летней студентке и ее 21-летнему знакомому подошли подозреваемые и попросили закурить. Обвиняемые избили потерпевших и украли рюкзак. В нем находились ноутбук, плеер, портмоне с банковскими картами и мобильный телефон. Подозреваемые заставили пострадавшую назвать пин-коды к картам. После этого фигуранты сняли деньги через банкомат. Установлено, что похищенная техника была сдана в ломбард, а деньги потрачены.

Сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего безработного жителя Ижевска и 19-летнюю жительницу Кизнерского района. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, Его сообщница находится под подпиской о невыезде.