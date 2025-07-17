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Власти Ульяновской области намерены остановить индексацию выплат ветеранам труда

Министерство социального развития Ульяновской области подготовило законопроект, которым предполагается остановить индексацию ежемесячных денежных выплат региональным льготникам.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проект закона был размещен 15 июля на странице общественной и антикоррупционной экспертизы официального интернет-портала губернатора и правительства Ульяновской области. Обсуждение продлится до 21 июля. Согласно документу, в региональный закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» вносится изменение, которым для ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, с 1 января 2026 года до 1 января 2029 года отменяется индексация ежемесячных выплат, введенная ранее для учета инфляции.

В пояснении к законопроекту не называются причины нововведения.

Депутат Госдумы Алексей Куринный в четверг в своем Telegram-канале по этому поводу заметил, что «экономия на ветеранах — неверный путь». «Если есть финансовые сложности, можно подсократить административный аппарат на всех уровнях, отказаться от ненужных мероприятий, предоставления разного рода необязательных субсидий. Можно, наконец, отменить все пенсии и доплаты высшим чиновникам, которые выплачиваются из областного бюджета»,— сказал депутат.

Андрей Васильев, Ульяновск