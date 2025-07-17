Власти Ульяновской области намерены остановить индексацию выплат ветеранам труда

Министерство социального развития Ульяновской области подготовило законопроект, которым предполагается остановить индексацию ежемесячных денежных выплат региональным льготникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проект закона был размещен 15 июля на странице общественной и антикоррупционной экспертизы официального интернет-портала губернатора и правительства Ульяновской области. Обсуждение продлится до 21 июля. Согласно документу, в региональный закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» вносится изменение, которым для ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, с 1 января 2026 года до 1 января 2029 года отменяется индексация ежемесячных выплат, введенная ранее для учета инфляции.

В пояснении к законопроекту не называются причины нововведения.

Депутат Госдумы Алексей Куринный в четверг в своем Telegram-канале по этому поводу заметил, что «экономия на ветеранах — неверный путь». «Если есть финансовые сложности, можно подсократить административный аппарат на всех уровнях, отказаться от ненужных мероприятий, предоставления разного рода необязательных субсидий. Можно, наконец, отменить все пенсии и доплаты высшим чиновникам, которые выплачиваются из областного бюджета»,— сказал депутат.

Андрей Васильев, Ульяновск