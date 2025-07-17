Т-Банк запускает добровольное страхование частных домов для премиальных клиентов. Они смогут застраховать дома, находящиеся на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В будущем продукт будет доступен и в других регионах страны. В пакет включены риски от повреждения в том числе БПЛА. Дополнительно можно будет застраховать прилегающие к дому постройки. Для оформления полиса достаточно обратиться в «Т-Страхование» любым удобным способом.

Зарплатные предложения в первом полугодии этого года быстрее всего растут в HR, показало исследование по поиску работы SuperJob. Эйчары обогнали квалифицированных рабочих, инженерно-технических работников и программистов по темпам роста зарплатных предложений. Прирост медианных зарплат в кадровой сфере за полгода составил 7,5%.

Спрос россиян на услуги косметологов вырос в июне более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем наиболее значительно в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в результатах исследования «Профи.ру». Спрос на услуги визажистов вырос за год на 40%, наибольший рост отмечен в тех же регионах. Востребованность массажистов и парикмахеров увеличилась на 35%. Также на треть вырос спрос на услуги мастеров эпиляции, на 7% — на услуги мастеров маникюра.