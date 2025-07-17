СК завершил расследование дела о гибели пяти работников в колодце в Балакове

Следствие завершило расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть пяти человек в Балакове Саратовской области (ч. 3 ст. 216 УК РФ), в отношении 51-летнего начальника цеха коммунального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось, 8 июля прошлого года фигурант и мастер смены, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи со смертью, решили провести работы в колодце сточных вод по ул. Саратовское шоссе в Балакове. Слесаря-ремонтника отправили туда без инструктажа, наряда-допуска, проверки воздушной среды и средств индивидуальной защиты.

Когда рабочий оказался в колодце, случился выброс метана, в результате чего мужчина скончался от отравления. После этого мастер смены направила туда двух операторов без инструктажа и СИЗ. Эти работники тоже погибли. Спустя некоторое время мастер смены сама спустилась в колодец и умерла.

На место происшествия прибыл начальник цеха и сказал еще одному слесарю, чтобы тот спустился в колодец. Находившийся снаружи фигурант вытащил работника, воспользовавшись веревкой. Пострадавшего увезли в лечебное учреждение, где он скончался на следующий день.

Работы проводились на объекте МУП «Балаково-Водоканал». Допущенные нарушения привели к гибели пяти сотрудников. Уголовное дело в отношении начальника цеха направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Павел Фролов