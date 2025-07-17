Дрон ВСУ ударил по автомобилю в Белгородской области

Украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю в селе Чайки Белгородской Области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что водителя доставили в больницу.

У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После того, как мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, он отказался от госпитализации, написал господин Гладков в Telegram-канале. Машина пострадавшего после удара дрона осталась без стекол и части кузова.

С утра губернатор региона сообщал, что за минувшие сутки ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 86 боеприпасов и 130 беспилотников. В результате погибли три мирных жителя, еще 17 пострадали.