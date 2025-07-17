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Путин назвал глупостью отказ ЕС от российских минеральных удобрений

Владимир Путин заявил, что решение ЕС ограничить допуск российских минеральных удобрений на свои рынки может привести к подорожанию данного товара в Европе на 20-30%. Российский президент назвал решение Евросоюза глупым.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«С точки зрения интересов собственного сельского хозяйства - это полная глупость, на самом деле»,— заявил президент на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.

По словам Владимира Путина, Европа импортирует 17 млн т удобрений, из которых 5,5 млн т приходится на российскую продукцию. Ввод ограничений, считает он, неизбежно скажется на ценах.

«Это все-таки в конечном итоге скажется на ценах на продукты питания»,— резюмировал президент. Глава РАПУ, в свою очередь, отметил, что в связи с ограничениями европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать посевы, либо просить субсидии. Андрей Гурьев добавил, что политическое решение в Европе уже принято и что за три года ЕС полностью откажется от российских удобрений.

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