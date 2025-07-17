Ярославское минприроды начало проверку из-за гибели рыбы в реке

Инспекторы министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области выехали в село Белогостицы Ростовского округа из-за информации о массовой гибели рыбы в реке Векса. Об этом сообщается в группе «Экологический надзор 76», которую ведет министерство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мертвая рыба в реке Вексе в 2023 году

Фото: Сергей Хабибулин Мертвая рыба в реке Вексе в 2023 году

Фото: Сергей Хабибулин

Местные жители не первый день публикуют видеозаписи с реки, на которых видно всплывшую рыбу. После резонанса в СМИ проверку начало министерство совместно с работниками регионального межобластного отдела Московско-Окского территориального управления Росрыболовства и межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как пояснил «Вестям. Ярославль» начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской областям МОКТУ Росрыболовства Александр Прибылов, замор характерен для летнего периода в мелководных водоемах. Процессы гниения приводят к снижению растворенного кислорода, вследствие чего рыба задыхается.

Алла Чижова