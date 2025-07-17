Бюджет программы модернизации коммунальной сферы Башкирии сократили в 3,8 раза

В Башкирии финансирование региональной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы» уменьшится с 5,9 млрд до 1,6 млрд руб. Соответствующие изменения утвердило республиканское правительство. Документ, подписанный премьер-министром Андреем Назаровым, опубликован на портале правовой информации.

В первой редакции программы, принятой в январе 2023 года, говорилось, что около 4,1 млрд руб. будет выделено из Фонда развития территорий (учредитель — Министерство строительства и ЖКХ Башкирии), 1,8 млрд руб. — из бюджета Башкирии. Теперь Фонд развития территорий предоставит 964,6 млн руб., региональный бюджет — 596,9 млн руб.

Изначально предполагалось, что программа позволит заменить до 435 км тепловых и водопроводных сетей, что позволит повысить качество предоставляемых услуг для более 136,4 тыс. человек. Поправками общая протяженность обновленных сетей уменьшена до 115,2 км, однако численность населения, которое ощутит изменения, должно увеличиться до 273,1 тыс. человек.

Идэль Гумеров