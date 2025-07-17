АТОР опровергла «угрозу расстрела» российских туристов в Египте вблизи военной базы

Ассоциация туроператоров России опровергла ранее распространившуюся информацию о том, что россиянам из отеля в Египте угрожают военные со стратегической базы поблизости. Очевидцы до этого рассказывали, что российским туристам не разрешают купаться «под угрозой расстрела».

Речь идет о пятизвездочном отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эль-Шейх. Туристы из России рассказывали, что на пляже отеля постоянно дежурят военных патрули, которые принимают отдыхающих за диверсантов. В ассоциации сообщили, что рядом с отелем находится база Многонациональных сил и наблюдатели (MFO). Ее патрули следят за соблюдением мирного соглашения между Египтом и Израилем с 1973 года.

«В этом отеле никогда не было никаких ограничений на купание и уж тем более "предупредительных стрельб": рядом стоит база миротворцев ООН, которая никак не может заниматься каким-то "поиском диверсантов" и стрельбой», — сообщил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян. Отель работает уже 16 лет, и до этого никаких жалоб не поступало, отметили в ассоциации.

Сегодня Telegram-канал Shot сообщал о недовольствах российских туристов из Stella Di Mare Beach Hotel & Spa. Они рассказывали, что в отеле действуют «армейские» законы: отдыхающих будят каждый день в 7 утра, запрещают купаться, военные открывают предупредительную стрельбу, чтобы прогнать туристов с пляжа.