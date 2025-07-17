ГК АО «БЭСК» приняла участие в строительстве федеральной дороги М-12

16 июля председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Анатолий Пискунов и директор ООО «БЭСК Инжиниринг» Ильнур Газизов приняли участие в торжественной церемонии открытия федеральной дороги М-12 «Восток». В режиме видеоконференции президент России Владимир Путин и очно Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров дали старт запуску движения на участке «Дюртюли – Ачит» протяженностью 275 километров. Скоростное, без единого светофора движение по всей трассе позволило почти в два раза сократить время пути из Москвы в Екатеринбург. Восемь субъектов Федерации в ближайшее время почувствуют экономический эффект от строительства автодороги. Новая трасса вдохнёт жизнь в северо-западные районы Башкирии, даст серьёзный импульс развитию экономики и социальной сферы этих территорий.

Переход через М-12 ЛЭП 35 и 110 кВ

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Большой вклад в этот масштабный проект внесла Группа компаний АО «БЭСК» и, в частности, ООО «БЭСК Инжиниринг», ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК». Башкирские энергетики провели реконструкцию около 20 км сетевой инфраструктуры на 33 участках пересечения М-12 линиями электропередачи от 6 кВ до 500 кВ. Так, воздушные линии 6-10 кВ были убраны под землю. На высоковольтных линиях электропередачи 35-110 кВ заменили железобетонные опоры, примыкающие к трассе, на более высокие металлические. На ЛЭП 500 кВ «Буйская – Уфимская» вместо промежуточных опор были смонтированы анкерные. Переустройство линий электропередачи позволило обеспечить необходимое габаритное расстояние от провода до полотна дороги и, тем самым, обезопасить движение транспорта.

ООО «Башкирэнерго»