В Госдуме предложили сделать работу на «оборонку» альтернативой военной службе

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил добавить работу на исполнителя гособоронзаказа в качестве направления альтернативной гражданской службы. Соответствующий законопроект опубликован на думском сайте сегодня, 17 июля.

Закон об альтернативной гражданской службе позволяет проходить ее в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Несмотря на то что работодатель готов принимать на работу молодых парней и обучать их делу, «такие специальности в сознании молодых граждан до сих пор остаются непрестижными», говорится в пояснительной записке.

Решением такой кадровой проблемы, по мнению депутата, может стать направление призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организациях, которые выполняют гособоронзаказ.

Божена Иванова