Чиновник из администрации главы и правительства Удмуртии задержана за хищение

ФСБ задержала сотрудника управления учета и отчетности администрации главы и правительства Удмуртии, причастную к хищению 1,3 млн руб. бюджетных средств, сообщили в региональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Чиновник являлась материально ответственным лицом. Она предоставила в региональное управление Федерального казначейства платежные поручения о перечислении денежных средств на корпоративную банковскую карту, открытую на ее имя, после чего обналичила деньги. Их она потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества, совершенное в особо крупном размере». По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.