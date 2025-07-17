На челябинца, угрожавшего пистолетом сотрудникам ветклиники, завели дело

Сотрудники отдела полиции «Советский» УМВД России по Челябинску возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, угрожавшего работникам ветеринарной клиники пневматическим пистолетом, по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Об инциденте стало известно после опубликования записей с камер видеонаблюдения в ветклинике. Судя по видео, челябинец в алкогольном опьянении сначала напугал оружием сотрудницу в коридоре, а потом зашел в приемную, сразу нацелившись на врача и клиентку. Там местный житель уточнил, где его собака. Врач указал на нее, после чего челябинец пожал руку сотруднику ветклиники и ушел.

Горожанина оперативно задержали полицейские и доставили в отдел. Экспертиза подтвердила, что он был пьян. В отношении местного жителя составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Пистолет изъяли.

Виталина Ярховска