В Самаре банкротят ООО «ЭкоСтройРесурс»

ООО «Компаньон-Самара» подало иск о признании ООО «ЭкоСтройРесурс» несостоятельным. Заявление рассматривается в арбитражном суде Самарской области. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перед этим ООО «Компаньон-Самара» потребовало взыскать с ООО «ЭкоСтройРесурс» более 9,2 млн руб. долга за услуги по обработке твердых коммунальных отходов с процентами за пользование чужими деньгами за просрочку оплаты. Задолженность образовалась по договору, заключенному сторонами в январе 2024 года.

ООО «Компаньон-Самара» оказало ООО «ЭкоСтройРесурс» услуги по обработке ТКО, но не получило за них плату. В апреле 2025 года иск компании был полностью удовлетворен. В настоящее время ООО «ЭкоСтройРесурс» пытается обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

ООО «ЭкоСтройРесурс» занималось обращением с ТКО в Самарской области с 2018-го до конца октября 2024 года по договору с региональным Минлесхозом. 23 августа 2024 года регоператор заключил с профильным министерством добровольное соглашение о расторжении контракта 2018 года.

Георгий Портнов