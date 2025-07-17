В Москве простились с кинорежиссером Александром Миттой

В малом зале Центрального дома литератором в Москве завершилась церемония прощания с кинорежиссером Александром Миттой, передает корреспондент «Ъ». Среди пришедших проститься — гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссер Андрей Смирнов, сценарист Никита Высоцкий и музыкант Гарик Сукачев.

На церемонии также присутствовали выпускники и преподаватели киношколы режиссера, семья и коллеги. Венки на прощание прислали коллективы «Первого канала», киноконцерна «Мосфильм», Российской академии художеств и др.

Сын режиссера Евгений Митта прочитал на церемонии одно из любимых стихотворений отца — «Портрет» Николая Заболоцкого. «Сейчас его нет физически, хотя в душе, в голове он присутствует у меня и будет все время, пока я буду жить — он будет со мной»,— сказал он.

Александр Митта умер 14 июля на 93-м году жизни. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1961 году вышел его первый фильм — экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька». Всего на счету режиссера — 20 фильмов и сериалов. Среди них «Сказка странствий» (1983), «Затерянный в Сибири» (1990), «Шагал — Малевич» (2013), а также телевизионные сериалы «Граница. Таежный роман» (2000), «Лебединый рай» (2005). В разные годы был сценаристом и режиссером выпусков сатирического киножурнала «Фитиль» (1962–2003).

Каким запомнили режиссера — в некрологе «Патриарх постмодерна».

Полина Мотызлевская, Полина Ячменникова