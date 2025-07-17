Онлайн-коммерция неумолимо умнеет

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, с какими вызовами столкнутся, в частности, маркетплейсы из-за активного применения пользователями AI-помощников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

OpenAI заявила, что может интегрировать систему комиссионных сборов в функцию покупок ChatGPT. То есть компания намерена брать комиссию с товаров, проданных непосредственно через свою платформу, формируя таким образом новые источники дохода. Комиссию будут платить продавцы, чьи товары приобретены через систему. Сейчас умный помощник только ориентирует пользователя в пространстве: алгоритм помогает сузить круг поиска и подобрать наиболее релевантные варианты товара или услуги по заданным параметрам. В выдаче предлагаются ссылки на внешние интернет-магазины или сайты.

Financial Times отмечает, что к переменам OpenAI подтолкнуло в том числе апрельское партнерство с платежной системой Shopify — через нее сейчас возможна покупка в TikTok. Участники рынка убеждены, что вскоре ChatGPT интегрирует полноценную систему оформления заказов внутри чата. Вероятно, именно этот шаг позволит компании-стартапу уйти от убыточности. Сейчас потери оценивают в $300 млрд. А еще это может спровоцировать тектонические сдвиги в электронной коммерции. Уже сейчас пользователи все меньше прибегают к помощи классических поисковиков, отдавая предпочтение чат-ботам. Если там станут возможны и сами покупки, то драматичное снижение трафика, вероятно, заметят крупнейшие маркетплейсы.

Уже к концу года, по данным Salesforce, AI-агенты обеспечат $260 млрд онлайн-продаж по всему миру. Это оборачивается серьезным вызовом для бизнеса. Эксперты отмечают, что бренды не успевают адаптироваться. Большинство сайтов остаются невидимыми для искусственного интеллекта. Алгоритмы обрабатывают только детальное текстовое описание товара и полностью игнорируют визуальное оформление. Старательно делали красиво, а получилось бесполезно. Теперь новая задача — попасть в поисковую выдачу умных ботов. Это уже бурно растущая ниша.

Яна Лубнина