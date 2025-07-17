«В наличии два черных модуля в минималистичном стиле»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о преимуществах умного домофона от китайского бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lumi United Technology Co., Ltd. Фото: Lumi United Technology Co., Ltd.

Один из ведущих производителей систем умного дома Aqara выпустил новый видеозвонок с поддержкой функции защищенного видео и протокола Matter — модель G410. Среди ключевых апгрейдов: матрица с разрешением 2K, широкоугольный объектив 175 градусов и датчик mmWave для снижения ложных срабатываний. Он отличает людей от животных и случайных движений. Когда новинка доберется до отечественного рынка, сказать пока сложно. Но мне удалось испытать текущего представителя категории — модель G4.

Внешне устройства очень похожи, буквально до степени смешения. В наличии два черных модуля в минималистичном, я бы даже сказал, утилитарном стиле: наружный прямоугольный блок с кнопкой вызова и видеосенсором располагается у входа. Внутренний, которому досталась роль динамика и ретранслятора, можно разместить в любой удобной локации в квартире. Основной наружный корпус может питаться как от постоянного тока по проводу, так и от шести батарей формата AA, которые, кстати, есть в комплекте. Последняя версия заметно облегчает монтаж, не требуя сквозного отверстия из квартиры. Здорово, что разработчики Aqara добавили в G4 антивандальную функцию. Если кто-то попробует снять устройство, сработает громкая сигнализация. И, что меня поразило, она не отключается, даже если вытащить часть батареек. Не говоря уже о внутреннем блоке. Пищать будут, пока владелец не отключит все вручную в приложении. Это, конечно, крайность.

Ключевые же функции модели — передавать дверной видеовызов с углом обзора 160 градусов в разрешении Full HD, транслировать в обе стороны общение визитера и жителя, определять, распознавать, фиксировать движение и объекты перед видеокамерой с сохранением в облако либо на карту памяти. Все это исправно работает внутри родного приложения Aqara, к которому пугающе просто подключить гаджет. При желании, но с оговорками на особенности сервисов, видеозвонок G4 интегрируется в Apple Home, а также отечественные умные дома «Сбера», VK и «Яндекса». Не в каждом из них получается запустить видео с камеры, но создать и использовать автоматизации просто. Мне, например, о звонке в дверь сообщало не только приложение на смартфоне, но и умные колонки в двух главных помещениях квартиры. Девять из десяти россиян хотели бы жить в умном доме. Такими результатами опроса поделился ВЦИОМ. Примерно каждый шестой респондент считает, что умный дом является гарантом безопасности.

Александр Леви