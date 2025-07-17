Главе СКР доложат по делу об избиении матери участника СВО под Волгоградом

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в поселке Новая Надежда. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В обращении к господину Бастрыкину участник СВО, как пишут СМИ, попросил принять меры по факту совершения противоправных действий в отношении его матери. Со слов сына, родительница увидела, что некий мужчина в поселке Новая Надежда избивает девочку и попыталась помешать ему.

При этом, как отметил в обращении участник СВО, его мать получила телесные повреждения. По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Павел Фролов