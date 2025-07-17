Режиссера Юрия Кару планируют похоронить на Троекуровском кладбище

Похороны кинорежиссера Юрия Кары, предположительно, состоятся 22 июля на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.

«Похороны режиссера пройдут на следующей неделе — либо 21 июля, либо 22, вероятнее 22»,— сказал господин Калинин.

Ведущий консультант Гильдии режиссеров Мария Воробьева пояснила «РИА Новостям», что режиссер умер в Ялте и его тело для похорон нужно доставить в Москву. «Тело привезут примерно к субботе. Предварительно, мы запросили Троекуровское кладбище»,— сказала она.

Юрий Кара умер в ночь на 17 июля в возрасте 70 лет. Смерть наступила после очередного инфаркта, сообщал «Московский комсомолец».

Господин Кара окончил ВГИК в 1987 году. Первый же фильм принес режиссеру известность — дипломная работа «Завтра была война» по повести Бориса Васильева была продана в 48 стран мира. Среди работ режиссера — «Мастер и Маргарита» (1994) и «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (1989). В 2005 году Юрия Кару удостоили звания заслуженного деятеля искусств. Режиссер был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Полина Мотызлевская