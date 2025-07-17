В Грузии спецслужбы задержали продавца и покупателя урана

В Батуми задержали гражданина Грузии и иностранца за попытку продажи урана. Об этом рассказал директор антитеррористического центра Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе.

По его словам, обвиняемые хотели продать уран за $3 млн. Этот ядерный материал с учетом мощности и источника излучений пригоден для изготовления взрывных устройств с целью осуществления теракта, утверждает представитель СГБ.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 230 УК Грузии (незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами и веществами). По этой статье им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, передает ТАСС.