Продажи металлопродукции ММК снизились на 15% в январе-июне

За шесть месяцев 2025 года объем продаж металлопродукции в группе ММК составил 4,9 тыс. т, снизившись на 14,9% по сравнению с январем-июнем 2024-го. При этом во втором квартале 2025-го реализовали на 2,7% больше товара, чем в первом, следует из операционных результатов компании.

Год к году продажи металлопродукции упали из-за неблагоприятной ситуации на российском рынке и капитальных ремонтов в прокатном переделе. А во втором квартале уровень увеличился, поскольку больше реализовали горячекатанного проката, отмечают в пресс-службе ММК.

Подобная тенденция в первом полугодии наблюдалась и в производстве чугуна. За январь-июнь этого года выплавка снизилась на 8,8% до 4,6 тыс. т к первому полугодию 2024-го по причине множества капитальных ремонтов в доменном переделе. Однако уже по сравнению с первым кварталом 2025-го во втором она выросла на 8,8%.

Объем производства стали в январе-июне уменьшился на 18,2%, составив 5,2 тыс. т. Это связано с замедлением деловой активности в России после установления высокой ключевой ставки ЦБ РФ. Во втором квартале 2025 года по сравнению с первым показатель увеличился на 1,8% после сезонного оживления рынка.

Что касается производства угольного концентрата, из-за роста объемов добычи оно выросло на 16,1% до 1,6 тыс. т относительно шести месяцев 2024 года, но во втором квартале по отношению к первому сократилось на 4,7% — у ПАО «ММК» снизилась потребность в этой продукции.

Виталина Ярховска