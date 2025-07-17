«Человек из Линдоу был обнаружен августовским днем 1984 года»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об одной из самых крупных музейных коллекций и ее необычных экземплярах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Peel Фото: Mike Peel

Я продолжаю серию рассказов о лучших, по мнению экспертов, произведениях из собрания Британского музея. Знаменитые Мраморы Парфенона, Греция, 447-432 годы до н.э — произведения с наиболее сомнительной историей.

Шотландский дипломат Томас Брюс, седьмой граф Элджин, британский посол в Османской империи, как считается, пытался спасти Мраморы Парфенона от османов. Однако корабль, их перевозивший, потерпел крушение через день после выхода из порта в 1803 году, и потребовалось три года, чтобы собрать средства для извлечения мраморов дайверами.

Первоначальная стоимость спасения мраморов составляла около 75 тыс. фунтов стерлингов (сейчас 5,7 млн фунтов стерлингов), и лорд Элджин надеялся вернуть эту сумму, продав их британскому правительству. Он продал их в 1816 году, но гораздо дешевле — всего за 35 тыс. фунтов стерлингов. До сих пор ведутся споры, действительно ли османский султан дал разрешение на вывоз статуй. Недавно назначенный директор Британского музея Николас Куллинан категорически исключил любую реституцию артефактов, пока он при должности.

Далее следует египетский Розеттский камень, 196 г. до н.э. Только после того, как этот каменный документ был найден французскими солдатами в 1799 году, когда копали фундамент для форта в египетском городе Эль-Рашид или Розетта, француз Жан-Франсуа Шампольон сумел расшифровать иероглифы. Сам по себе документ ничем не примечателен — скучный указ о коронации египетского фараона Птолемея V. Но он содержит один и тот же текст на трех языках — древнеегипетском иероглифическом, египетском демотическом (неизобразительном) и древнегреческом, что дает ключ к толкованию иероглифов.

Человек из Линдоу, 2 г. до н.э. – 119 г. н.э. был обнаружен августовским днем 1984 года к югу от Манчестера в Англии. Человек из Линдоу, названный в честь болота, в котором он был найден, был убит и оставлен в болоте, однако не сгнил. По мере того, как на нем росли новые слои растительности, старые выделяли гуминовую кислоту с рН, похожую на уксус, маринуя тело. То ли это было ограбление, то ли ритуальное жертвоприношение, это остается загадкой.

Дмитрий Буткевич