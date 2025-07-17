Нововоронежская АЭС приняла участие в молодежном форуме «Молгород-2025»

120 молодых активистов – участников самого масштабного регионального молодежного форума «Молгород» - посетили площадку Нововоронежской АЭС (входит в АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»). Он состоялся с 8 по 16 июля в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Развитие образования».

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

В год 80-летия атомной отрасли участники двух смен познакомились с ее историей и перспективными проектами в молодежном формате – через мемы. Сотрудники НВ АЭС провели виртуальную экскурсию по современным энергоблокам поколения «3+» и рассказали о возможностях карьерного роста и образовательных проектах Росатома.

На площадке форума также представили патриотический фотопроект НВАЭС «Малая Родина: история Победы и покорения атома». А в завершение дня участники секции сыграли в атомный брейн-ринг и стали обладателями специальных призов.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

«Нововоронежская АЭС – один из ключевых работодателей и инновационных лидеров Воронежской области. Участники форума проявили высокий интерес к локации НВ АЭС на форуме. Это говорит о растущем стремлении молодежи строить осознанную карьеру в атомной энергетике и развивать регион», - отметил посетивший площадку руководитель управления молодёжной политики Воронежской области Сергей Афанасьев.

В этом году форум «Молгород» объединил 400 активистов от 18 до 35 лет. Его цель - создание среды для поддержки молодёжных инициатив, повышения уровня её компетенций и навыков, приумножение человеческого капитала.