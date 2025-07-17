Аэропорт Калуги приостановил работу

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Авиагавань приостанавливает работу второй раз за сутки. Прошлые ограничения сняли спустя восемь часов после закрытия аэропорта. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в Росавиации.

Ранее сегодня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о трех сбитых БПЛА в ночь на 17 июля. В Сухиничском районе при падении одного из дронов в двухэтажный дом выбиты окна. Осколками порезалась 14-летняя девочка — ей оказана необходимая помощь.

Утром, по словам господина Шапши, силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник на границе Калужской и Тульской области. Никто не пострадал.