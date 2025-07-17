Прокуратура обязала ярославский ТЦ сделать места для парковки инвалидов

В Ярославле прокуратура Заволжского района потребовала от собственника ТЦ «Яркий» сделать парковочные места для инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура проводила проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов и выявила, что около ТЦ нет соответствующих парковочных мест. При этом по закону их должно быть не менее 10% от общего количества. Кроме того, в рамках проверки были выявлены глубокие ямы и выбоины на парковке.

«По результатам проверки прокуратура района внесла собственнику объекта представление об устранении нарушений. После вмешательства прокуратуры заключен контракт на оборудовании парковочных мест для инвалидов»,— сообщили в прокуратуре.

Сотрудники ГАИ оштрафовали на 5 тыс. руб. водителей, нарушивших правила парковки около ТЦ. Устранение всех нарушений поставлено надзорным ведомством на контроль.

Алла Чижова